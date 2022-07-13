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В Северодонецке откроют два отделения Госбанка ЛНР

, 13:59

В Северодонецке откроют два отделения Госбанка ЛНР
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Госбанк Луганской Народной Республики откроет два отделения в освобожденном Северодонецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства ЛНР.

«Госбанк ЛНР планирует открыть два отделения в освобожденном Северодонецке», - говорится в Telegram-канале правительства республики.

Во многих освобожденных городах ранее уже были открыты отделения Госбанка. Так, банкоматы заработали в Станице Луганской, Старобельске, Меловом, Марковке, Белокуракино и Сватово. Всего за это время открылись 23 отделения.

На сегодняшний день идет работа над восстановлением безналичного способа оплаты, который пока работает в Старобельске и Счастье.

Ранее стало известно, что в Херсоне заработали 32 аптеки, которые расширяют ассортимент товаров за счет поставок из Крыма.

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