В Херсоне заработали 32 аптеки

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13 июля 2022, 12:56

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

32 аптеки заработали в городе Херсон. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военно-гражданской администрации области.



Отмечается, что в объектах продают лекарства российского производства. Расплатиться можно как рублями, так и гривнами.

«В Херсоне запустили в работу 32 аптеки. Как сообщили в департаменте здравоохранения области, в ближайшее время в городе и районах Херсонщины откроют новые объекты», - говорится в сообщении.

В аптеках пока продаются медикаменты первой необходимости, но за счет регулярных поставок из Крыма ассортимент будет увеличиваться со временем.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, которые выдаются всем желающим.