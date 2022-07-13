В Херсоне заработали 32 аптеки

32 аптеки заработали в городе Херсон. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военно-гражданской администрации области.
Отмечается, что в объектах продают лекарства российского производства. Расплатиться можно как рублями, так и гривнами.
«В Херсоне запустили в работу 32 аптеки. Как сообщили в департаменте здравоохранения области, в ближайшее время в городе и районах Херсонщины откроют новые объекты», - говорится в сообщении.
В аптеках пока продаются медикаменты первой необходимости, но за счет регулярных поставок из Крыма ассортимент будет увеличиваться со временем.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, которые выдаются всем желающим.