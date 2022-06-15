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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: в регионе возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, люди массово стоят в очередях

, 08:09 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: в регионе возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, люди массово стоят в очередях
Паспорт РФ, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, местные жители массово стоят в очередях. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Ажиотажный спрос на российские паспорта возник в Херсонской области, люди массово стоят в очередях, рассказал РИА Новости замглавы региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам чиновника, уже подано свыше десяти тысяч заявок на получение гражданства РФ.

Как сообщалось ранее в среду, помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что украинские формирования могут удерживать на территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке до 1 200 гражданских лиц.

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