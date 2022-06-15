Помощник главы МВД ЛНР Киселев: формирования Украины могут удерживать на «Азоте» в Северодонецке до 1 200 мирных жителей

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15 июня 2022, 07:21

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Формирования Украины могут удерживать на территории химического предприятия «Азот», которое находится в городе Северодонецке, до 1 200 мирных жителей. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Виталий Киселев, помощник руководителя МВД ЛНР.

«Численность гражданских лиц, которых украинские формирования удерживают на заводе "Азот" в Северодонецке, может составлять до 1,2 тысяч человек, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление о том, что народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок.