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Аргументы Недели Политика 13+

Блинкен: народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок

, 07:07

Блинкен: народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Энтони Блинкен, руководитель американского Государственного департамента.

«Украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Зеленский указал, что в руководстве ФРГ присутствует скептическое отношение к Киеву.

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