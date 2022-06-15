Блинкен: народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок

Народ и правительство Украины должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Энтони Блинкен, руководитель американского Государственного департамента.
«Украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Зеленский указал, что в руководстве ФРГ присутствует скептическое отношение к Киеву.