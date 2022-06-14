Президент Украины Зеленский: в руководстве Германии присутствует скептическое отношение к Киеву

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14 июня 2022, 17:10

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

В руководстве ФРГ присутствует скептическое отношение к Киеву. На это, как передает ТАСС, указал украинский президент Владимир Зеленский.

«Зеленский заявил, что в руководстве Германии присутствует скептическое отношение к Киеву», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

По словам главы Украины, «весь этот скепсис», который «особенно проявляется» в вопросах присоединения Киева к Евросоюзу или НАТО, наблюдался еще до прихода Олафа Шольца на должность немецкого канцлера.

Как сообщалось ранее во вторник, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин проинформировал, что руководитель МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности Дамаска признать независимость ДНР.