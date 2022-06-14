Депутат Госдумы Саблин: глава МИД Сирии Микдад заявил о готовности Дамаска признать независимость ДНР

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14 июня 2022, 16:52

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, State Duma Russia / globallookpress.com

Сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад заявил о готовности Дамаска признать независимый статус ДНР. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «Украина.ру», озвучил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

«Глава МИД Сирии Фейсал Микдад во вторник заявил о готовности признать независимость Донецкой народной республики. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы и парламента САР Дмитрий Саблин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что республика просит Москву задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию с целью уничтожения украинской артиллерии.