Пушилин включил в зону влияния и ответственности ДНР 131 освобожденный населенный пункт республики

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин своим указом включил в зону влияния и ответственности республики 131 населенный пункт в трех освобожденных из-под контроля Вооруженных сил Украины районах. Об этом сообщается в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
По данным из документа, указ принят «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов» в 43 селах и поселках Володарского района, 62 селах и поселках Волновахского района и 26 селах и поселках Першотравневого района.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что Пушилин рассказал о реализации казни через расстрел для наемников в случае, если суд отклонит их апелляции.
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