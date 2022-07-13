Пушилин: наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций

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13 июля 2022, 10:53

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев.Live» рассказал, что наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций.



Все осужденные наемники ранее подали на обжалование в апелляционном порядке. В случае отклонения апелляций и признания судом соответствующей меры наказания дела передадут в исполнительную службу для осуществления приговора.



Верховный суд ДНР уже приговорил к казни через расстрел наемников из Великобритании и Марокко. Однако глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда нелегитимным и осудила это решение.



Ранее сообщалось, что, по данным Минобороны России, за три недели на Украине уничтожен 391 иностранный наемник.