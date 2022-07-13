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Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска

, 10:26 Источник: RT

Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска
Cover Images/ globallookpress.com

Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о ночном обстреле Луганска.

Андрица поделился, что все началось с громких взрывов, которые затем сменились клубами дыма и сигналами системы Противовоздушной обороны.

По словам корреспондента, часть ракет Вооруженных сил Украины удалось сбить.

Он также добавил, что местные жители писали о последствиях взрыва ночью. Так, «на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла».

Андрица слышал взрывы на расстоянии 8-10 км от центра Луганска. «У нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали при ударе по Луганску снаряды к американской HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 км.

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