Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска

Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о ночном обстреле Луганска.
Андрица поделился, что все началось с громких взрывов, которые затем сменились клубами дыма и сигналами системы Противовоздушной обороны.
По словам корреспондента, часть ракет Вооруженных сил Украины удалось сбить.
Он также добавил, что местные жители писали о последствиях взрыва ночью. Так, «на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла».
Андрица слышал взрывы на расстоянии 8-10 км от центра Луганска. «У нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ использовали при ударе по Луганску снаряды к американской HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 км.
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