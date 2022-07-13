Офицер ЛНР Марочко: ВСУ использовали при ударе по Луганску снаряды к американской HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 км

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13 июля 2022, 07:51

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины использовали при ударе по Луганску снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров. На это указал Андрей Марочко, офицер ЛНР.

«Расстояние между н.п. Артемовск (Бахмут) и н.п. Луганск — более 90 км. Следовательно ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — говорится в публикации, которую Марочко разместил в своем Telegram-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевские войска ударили по городу Энергодару, расположенному в Запорожской области, с помощью двух беспилотников-камикадзе.