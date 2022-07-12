Представитель ВГА Запорожской области Рогов: войска Украины ударили по Энергодару двумя дронами-камикадзе

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12 июля 2022, 16:54

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Энергодару с помощью двух беспилотников-камикадзе. На это, как передает ТАСС, указал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«ВСУ ударили по Энергодару Запорожской области двумя дронами-камикадзе. Один дрон сбит, второй сам взорвался, также в настоящий момент идет охота еще за двумя беспилотниками. В результате атаки в жилом квартале поврежден дом, сообщил Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отметил, что союзные подразделения окружают город Северск, где остались бойцы украинской территориальной обороны и новобранцы.