Посол ЛНР Мирошник: союзные войска окружают Северск в Донбассе, где остались бойцы теробороны Украины и новобранцы

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12 июля 2022, 14:58

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска окружают город Северск в Донбассе, где остались бойцы территориальной обороны Украины и новобранцы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Союзные силы ведут окружение Северска в ДНР, где остались украинские бойцы территориальной обороны и новобранцы, сообщил посол ЛНР в РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, член Совета Федерации Андрей Климов отметил, что ограничений прав и свобод граждан России в связи со специальной операцией на Украине не будет.