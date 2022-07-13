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Военный эксперт Леонков: РФ не должна оставлять без внимания заявления Украины о контрнаступлении, даже если они пропагандистские

, 08:41 Источник: Общественная служба новостей

Военный эксперт Леонков: РФ не должна оставлять без внимания заявления Украины о контрнаступлении, даже если они пропагандистские
Украинский военный. Фото: Mihir Melwani/globallook.com

Любые заявления противника, даже если они делаются с пропагандистскими целями, нельзя оставлять без внимания. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинской армии на южном направлении.

В беседе с изданием «Украина.ру» эксперт напомнил, что украинская сторона ведет речь о возможном контрнаступлении уже около трех месяцев и многие называют подобные заявления пропагандистскими. Однако,  по словам Леонкова, Киев действительно любой ценой стремится проводить контратаки в Запорожской и Херсонской областях, чтобы откинуть силы России на левый берег Днепра.

«Было несколько контратак предпринято, не такие сильные, как они рисуют, но у них ничего не получилось. Но когда противник что-то заявляет, даже пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», — заявил Леонков. 

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