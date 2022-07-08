В ДНР сообщили о предотвращённой попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

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8 июля 2022, 17:23

ВСУ, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

Сегодня, 8 июля, во время выступления на Первом канале первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил о предотвращении попытки ВСУ перейти в контрнаступление на территории Запорожской области.

Республиканский военный уточнил, что в ряде районов указанной области, которые находятся под контролем ВС РФ и НМ ЛДНР, в том числе в Гуляйполе, украинские части попытались перейти в контрнаступление и были отброшены.

«Только они начали накапливаться — живая сила, техника, — туда прилетели наши «Ураганы», — цитирует Безсонова ТАСС.

В результате, как уточнил офицер, ВСУ на этом направлении не имеют шансов перейти в контрнаступление, по крайней мере, в ближайшее время.

Ранее сегодня сообщалось, что Бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и экс-Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав назвал Крымский мост "законной целью" для Киева и призвал Вооруженные силы Украины ударить по этому объекту.