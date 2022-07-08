Экс-главком войск НАТО Филип Бридлав назвал Крымский мост «законной целью» для Киева и призвал ВС Украины ударить по нему

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8 июля 2022, 15:59

Бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и экс-Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав назвал Крымский мост "законной целью" для Киева и призвал Вооруженные силы Украины ударить по этому объекту.

В заявлении американского генерала, которое публикует издание The Times, говорится, что "у всех мостов есть слабые места". По словам Бридлава, если нанести удар по объекту, то это может привести к тому, что он на время выйдет из строя».

Он подчеркнул, что если украинские военные хотят разрушить мост через Керченский пролив, то для этого необходимы "более целенаправленные бомбардировки".