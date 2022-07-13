Бывший советник Трампа Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом

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13 июля 2022, 07:25 Источник: ТАСС

Джон Болтон. Фото: Pavlo Bagmut/globallook.com

Бывший советник по национальной безопасности предыдущего президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью CNN во вторник признался, что принимал участие в организации государственных переворотов в других странах.

В ходе интервью речь зашла о штурме Капитолия сторонниками Трампа после его поражения на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году.

«Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других места, хочу сказать, что это - изрядная работа» - заявил Болтон.

В этом контексте прозвучало название одной из стран — Венесуэла.

Экс-советник президента подчеркнул, что штурм Капитолия не был попыткой переворота. По его словам, Трамп «метался от одной идеи к другой», что и привело в итоге к беспорядкам.