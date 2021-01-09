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Байден назвал участников штурма Капитолия внутренними террористами

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Байден назвал участников штурма Капитолия внутренними террористами
Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Участников штурма конгресса США следует называть не протестующими, а повстанцами и внутренними террористами. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден.

По его словам, события, связанные со штурмом Капитолия, – «результат нападения Дональда Трампа на демократию».

«Трамп подстрекал толпу к нападению на Конгресс, он пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей», – заявил Байден.

ДВа

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