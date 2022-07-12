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Daily Mail: армия Украины намеренно занижает число своих потерь, чтобы поднять боевой дух жителей страны

, 11:51

Daily Mail: армия Украины намеренно занижает число своих потерь, чтобы поднять боевой дух жителей страны
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины специально занижают количество своих потерь, чтобы поднять боевой дух жителей бывшей советской республики. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», указало британское издание Daily Mail.

«Daily Mail пишет, что ВСУ намеренно занижают число потерь, чтобы поднять боевой дух украинцев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно официальным сведениям, распространяемым киевской стороной, ежедневно погибают около 200 украинских военнослужащих, еще порядка 800 получают ранения. В Daily Mail полагают, что в действительности потери намного выше.

Как сообщалось ранее сегодня, глава военно-гражданской администрации Каховского района Виталий Леонтьев заявил после удара по Новой Каховке, что Херсонская область защищается от коллективной агрессии Запада.

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