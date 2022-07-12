Глава ВГА Леонтьев после удара по Новой Каховке заявил, что Херсонская область защищается от коллективной агрессии Запада

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12 июля 2022, 10:43

Военные учения, U.S. Marines / globallookpress.com

Руководитель военно-гражданской администрации Каховского района Виталий Леонтьев после удара по Новой Каховке сделал заявление о том, что Херсонская область защищается от коллективной агрессии Запада. Об этом информирует ТАСС.

«Херсонская область защищается не от Украины, а от коллективной агрессии Запада», — приведено высказывание Леонтьева в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам главы ВГА, атака была спланирована расчетливо и цинично. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, в результате случившегося погибли не менее семи человек, около 80 ранены.

Как сообщалось ранее во вторник, политолог Сергей Марков отметил, что киевская сторона ударила по новой Каховке с целью срыва формирования Москвой структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях.