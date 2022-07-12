Политолог Марков: ВСУ атаковали Новую Каховку, чтобы сорвать создание РФ структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях

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12 июля 2022, 10:24

Военные учения, Pfc. Sarah Pysher / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины атаковали Новую Каховку, чтобы сорвать создание Российской Федерацией структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях. Об этом написал в Telegram отечественный политолог Сергей Марков.

«Огромные разрушения после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области. Взрыв сравним со взрывом в Бейруте. Тоже огромные масштабы», — говорится в публикации, размещенной Марковым.

По словам эксперта, киевская сторона ударила по городу, чтобы сорвать формирование Москвой структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому атака по Новой Каховке была спланирована и реализована при прямом участии американского Пентагона.