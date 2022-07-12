Экс-депутат Рады Кива: ракетные удары Украины по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2022, 09:49

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Ракетные удары Вооруженных сил Украины по расположенной на территории Херсонской области Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии министерства обороны Соединенных Штатов. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Ракетные удары ВСУ по Новой Каховке были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона — американское оружие, выбор цели и предоставление координат», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

Как сообщалось ранее во вторник, РИА Новости указало на то, что космический спутник США Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до атаки по данному городу системы HIMARS.