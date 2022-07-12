РИА Новости: американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара по городу системой HIMARS

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12 июля 2022, 09:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Американский космический спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку в Херсонской области за три дня до удара по данному городу реактивной системой залпового огня HIMARS. На это указало РИА Новости.

«Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара, выяснили корреспонденты РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, возглавляющий военно-гражданскую администрацию Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что приказ об атаке по городу отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.