Глава ВГА Каховского района Леонтьев: приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично президент Украины Зеленский

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12 июля 2022, 09:19

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Приказ об ударе по городу Новая Каховка был отдан лично украинским президентом Владимиром Зеленским. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Владимир Леонтьев, руководитель военно-гражданской администрации Каховского района.

«Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что российский дипломат Дмитрий Полянский назвал атаку американской системы HIMARS по Новой Каховке прямым следствием поставок вооружений киевской стороне Вашингтоном.