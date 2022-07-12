Reuters: британские парламентарии хотят инициировать новый вотум о доверии правительству Джонсона

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12 июля 2022, 11:23

Премьер Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

Оппозиционная лейбористская партия Великобритании заявила о намерении инициировать вотум о доверии правительству Бориса Джонсона. Как сообщает агентство Reuters, голосование может пройти уже в среду, 13 июля.

Лидер лейбористов Кир Стармер еще на прошлой неделе заявил, что его партия будет добиваться вотума, если Джонсон не покинет своей пост немедленно.

Как известно, Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании 7 июля, однако продолжит выполнять премьерские обязанности до назначения нового главы правительства.

В отличие от вотума, состоявшегося 6 июня по инициативе тори, в голосовании, инициированном лейбористами, примут участие все депутаты Палаты общин, а не только члены фракции консерваторов. Для вынесения вотума недоверия достаточно простого большинства голосов. Если он будет вынесен, правительство Джонсона уйдет в отставку и будут объявлены всеобщие выборы, которые ранее планировалось провести в конце 2024 года.