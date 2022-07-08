Жители Великобритании освистали Бориса Джонсона во время его объявления об отставке и кричали: вон, лжец

Жители Великобритании в четверг, 7 июля, собрались у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьер-министра Бориса Джонсона об отставке. Возмущенные британцы освистали Джонсона, из толпы раздавались слова - вон, лжец. Видеозапись распространил канал Sky News.
Недовольные люди стояли за ограждением вокруг резиденции главы британского правительства и скандировали: "худший премьер в истории", "вон" и "лжец".
7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра. Он пояснил, что продолжит выполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьера.
В последние два дня из правительства Бориса Джонсона ушли более 50 человек, в том числе министры финансов и здравоохранения. Британские чиновники заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Ряд британских политиков уверены, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.