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Турция предложила Армении провести переговоры в Ереване или Анкаре с целью нормализации отношений между странами

, 10:59 Источник: РИА Новости

Турция предложила Армении провести переговоры в Ереване или Анкаре с целью нормализации отношений между странами
Встреча итальянского премьер-министра с президентом Турции, фото: globallookpress.com

Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция предложила Армении провести встречу в Анкаре или Ереване с целью нормализации отношений.

В сообщении источника сказано, что Турция  предложила Армении провести переговоры в Анкаре или Ереване с целью нормализации отношений. Отмечается, что в этом вопросе Турция поддерживает модель двусторонних переговоров, без вмешательства третьих стран. 

Также в Турции выразили надежду, что «процесс нормализации» между двумя странами продолжится, несмотря на давление армянской диаспоры.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с руководителями МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.

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