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Лавров 7 июля встретится с главами МИД Турции и Китая на Бали

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

Лавров 7 июля встретится с главами МИД Турции и Китая на Бали
глава МИД РФ Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации утром в четверг заявили, что глава ведомства Сергей Лавров сегодня встретится с руководителями МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.

Накануне Сергей Лавров прибыл на Бали, где примет участие в министерской встрече G20. Сообщалось, что в рамках мероприятия глава МИД Российской Федерации проведет ряд переговоров. Известно, что на 7 июля запланированы контакты с руководителями внешнеполитических ведомств Турции и КНР.

Отметим, что переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном у Сергея Лаврова не запланированы.

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