Силы ЛНР пленили в Донбассе диверсионную группу из отряда националистов «Волат», причастную к попытке переворота в Белоруссии

Силы Луганской народной республики пленили на территории Донбасса диверсионную группу из отряда националистов «Волат», причастную к попытке переворота в Белоруссии. Об этом информирует ТАСС.
“Военные ЛНР под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионную группу из белорусского националистического отряда "Волат", сообщили в МВД ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, попавшая в плен группа причастна к попытке государственного переворота в Белоруссии.
Ранее сегодня сообщалось, что спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «кровожадной» главу МИД Великобритании Лиз Трасс, заявившую о своих планах обеспечить фиаско Москвы на Украине в случае избрания премьером Соединенного Королевства.