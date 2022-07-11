Захарова назвала «кровожадной» Трасс, заявившую о планах обеспечить поражение РФ на Украине в случае избрания премьером Британии

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11 июля 2022, 13:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «кровожадной» главу британского МИД Лиз Трасс, заявившую о своих планах обеспечить поражение Москвы на Украине в случае избрания премьер-министром Соединенного Королевства.

Захарова, комментируя высказывание Трасс, разместила в своем Telegram-канале ее фотографию на танке.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — отметила спикер дипломатического ведомства РФ.

Ранее в понедельник сообщалось, что российское министерство обороны продемонстрировало на видео удары ракетами «Калибр» по складам боеприпасов для поставленных киевской стороне американских реактивных систем залпового огня HIMARS.