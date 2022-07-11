Минобороны РФ показало на видео удары «Калибрами» по складам боеприпасов для поставленных Украине американских систем HIMARS

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11 июля 2022, 12:54

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео удары снарядами «Калибр» по складам боеприпасов для поставленных Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России публикует видео ракетных ударов по складам боеприпасов для поставленных из США установок HIMARS и по пунктам дислокации украинских националистов», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в городе Харькове и уничтожили порядка 250 боевиков.