Минобороны РФ показало на видео удары «Калибрами» по складам боеприпасов для поставленных Украине американских систем HIMARS

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео удары снарядами «Калибр» по складам боеприпасов для поставленных Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны России публикует видео ракетных ударов по складам боеприпасов для поставленных из США установок HIMARS и по пунктам дислокации украинских националистов», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.
Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в городе Харькове и уничтожили порядка 250 боевиков.