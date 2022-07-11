ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации нацбатов и иностранных наемников в Харькове и уничтожили около 250 боевиков

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11 июля 2022, 12:30

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС нанесли точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников на территории украинского города Харькова и ликвидировали порядка 250 боевиков. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала, применив высокоточное оружие, более 300 украинских военнослужащих в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе.