Армия РФ уничтожила высокоточным оружием более 300 военных Украины в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе

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11 июля 2022, 12:17

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью высокоточного оружия свыше 300 украинских военных в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале МО.

Как сообщалось ранее в понедельник, офицер ЛНР Андрей Марочко указал на то, что сбитая украинская ракета «Точка-У», выпущенная по городу Луганску, должна была поразить элеватор с зерном из нового урожая.