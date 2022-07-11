Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Армия РФ уничтожила высокоточным оружием более 300 военных Украины в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе

, 12:17

Армия РФ уничтожила высокоточным оружием более 300 военных Украины в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью высокоточного оружия свыше 300 украинских военных в результате удара по пункту дислокации бригады ВСУ в Донбассе. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале МО.

Как сообщалось ранее в понедельник, офицер ЛНР Андрей Марочко указал на то, что сбитая украинская ракета «Точка-У», выпущенная по городу Луганску, должна была поразить элеватор с зерном из нового урожая.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире