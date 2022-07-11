Посол в Лондоне Пристайко: украинцы хотят собрать деньги, чтобы пригласить британского премьер-министра Джонсона в Киев

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11 июля 2022, 15:29 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что жители Украины планируют собирать деньги, чтобы пригласить в страну британского премьера Бориса Джонсона в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Sky News.

Пристайко заявил, что «следующей идеей» украинцев стал сбор денег на приезд премьер-министра Британии. Также украинский посол отметил, что Джонсон имеет большую популярность на Украине.

«Чтобы объяснить вам, насколько он был популярен: украинцы только что успешно собрали достаточно денег, чтобы купить пару дронов турецкого производства через краудфандинг. Следующая идея состоит в том, чтобы собрать денег на приезд к нам премьер-министра Джонсона», — сказал Пристайко британскому каналу Sky news.

Отмечается, что популярность Джонсона в Великобритании падает.

По словам Пристайко, украинцы оценили по достоинству внешность Джонсона и то, как он разговаривал с их парламентом. Он также выразил надежду, что следующий премьер Британии будет таким же.

Ранее спикер ГД Володин заявил, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен нести ответственность за приказы обстреливать территории Российской Федерации.