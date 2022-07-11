ТАСС: Мариуполь и Волноваху впервые с начала СВО связало ж/д сообщение

Железнодорожное пассажирское сообщение появилось между освобожденными городами Донецкой Народной Республики - Мариуполем и Волновахой впервые с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Первый рейс отправился сегодня из Мариуполя. Поезд проследует с 12 остановками. Цена билета составит 27 рублей.
На старте запуска пассажирского сообщения присутствовал мэр города Константин Иващенко. Он подчеркнул важность этого события для жителей и назвал его ярким.
«Теперь у многих появилась возможность увидеть своих родных и знакомых после долгой разлуки», - поделился Иващенко.
Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Олег Калеватых сообщил о планах на запуск дополнительного поезда между Мариуполем и Мелитополем.
Ранее стало известно, что с 12 июля начнут ходить автобусы между Луганском и Воронежем.