Автобусы между Луганском и Воронежем начнут ходить с 12 июля

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10 июля 2022, 12:26

Автовокзал, Anton Belitsky/ globallookpress.com

С 12 июля между Луганском и Воронежем возобновится прямое автобусное сообщение. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.



«Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля», —сказано в сообщении.



По официальным данным, транспорт будет отъезжать от Центрального автовокзала Воронежа раз в два дня в 20:40 по местному времени.



Общее время в пути составит около 10 часов.



Ранее сообщалось, что между Челябинском и Екатеринбургом будет ходить скоростной поезд «Орлан».