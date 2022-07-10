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Автобусы между Луганском и Воронежем начнут ходить с 12 июля

, 12:26

Автобусы между Луганском и Воронежем начнут ходить с 12 июля
Автовокзал, Anton Belitsky/ globallookpress.com

С 12 июля между Луганском и Воронежем возобновится прямое автобусное сообщение. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

«Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля», —сказано в сообщении.

По официальным данным, транспорт будет отъезжать от Центрального автовокзала Воронежа раз в два дня в 20:40 по местному времени.

Общее время в пути составит около 10 часов.

Ранее сообщалось, что между Челябинском и Екатеринбургом будет ходить скоростной поезд «Орлан».

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