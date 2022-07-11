ТАСС: союзные войска освободили село Богородичное в Донбассе, организуется мощный плацдарм для наступления на Славянск

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11 июля 2022, 09:28 Источник: Telegram-канал ТАСС

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска освободили расположенный на территории Донбасса населенный пункт Богородичное, в настоящий момент организуется мощный плацдарм для наступления на город Славянск. Об этом информирует ТАСС.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск, сообщил наш источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что только заградительные отряды удерживают разбегающиеся территориальные батальоны Украины в Северске.