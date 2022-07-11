В ДНР заявили, что ЕСПЧ не принял решения по тысячам жалоб местных жителей

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11 июля 2022, 09:02

ЕСПЧ, GFC Collection/ GLOBALLOOKPRESS.COM

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что по тысячам жалоб жителей Донецкой Народной Республики в Европейский суд по правам человека до сих пор нет решений.



«Были направлены тысячи жалоб в ЕСПЧ. Мы помогали им корректно заполнить необходимые документы и перевести их на английский и французский. Все, что касается людей, которые подавали с территории ДНР, жалобы были приняты к рассмотрению, но ни по одной из них не было вынесено решения», -поделилась она.



Шишкина также добавила, что процедура принятия жалоб намеренно усложняется стороной ЕСПЧ. В суде просят дополнительную информацию, перевод или требует замены паспорта.



Отмечается, что получить компенсацию смогли лишь те, кто эмигрировал в третьи страны или остался на подконтрольных Украине территориях.



Шишкина назвала ЕСПЧ «очень политизированной структурой».



Ранее сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что концепция защиты прав человека используется Западом как оружие против «непокорных стран».