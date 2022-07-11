Войска ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донбассе

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11 июля 2022, 08:25

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ДНР, ЛНР и Российской Федерации взяли под свой контроль населенные пункты Владимировка и Триполье, расположенные на территории Донбасса. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, предоставила Народная милиция ЛНР.

«Силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой народной республике, сообщила Народная милиция ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель хакерской группы RaHDIt указал на то, что украинская разведка работает с криминалом с целью перепродажи поставляемых Западом вооружений на «черном рынке».