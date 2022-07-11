Выпускники Луганского педуниверситета смогут поехать работать на освобожденных территориях ЛНР

Выпускники Луганского государственного педагогического университета 2022 года смогут поехать работать в школы на освобожденных территориях Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ЛГПУ Жанну Марфину.
«Выпускники этого года обязательно поедут на освобожденные территории. Более того, те вузы, которые находились на территориях, которые сейчас уже освобождены, по своему желанию, те, кто принял решение остаться в республике и продолжить обучение, переходят к нам», - отметила Марфина.
По словам ректора, 7 июля выпускники бакалавриата и магистратуры сдали итоговую аттестацию в Луганске. Далее их ждет защита дипломов.
Ранее сообщалось, что в одном из ростовских вузов пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей из ДНР и ЛНР.
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