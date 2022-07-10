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В ростовском вузе проведут курсы повышения квалификации для преподавателей из Донбасса

, 14:55

В ростовском вузе проведут курсы повышения квалификации для преподавателей из Донбасса
Aleksandr Schemlyaev/ globallookpress.com

Курсы повышения квалификации для преподавателей из Донецкой и Луганской народных республик будут запущены с сентября на базе Донского государственного технического университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«В рамках соглашения о сотрудничестве с Донбасской национальной академией строительства и архитектуры и утвержденной дорожной картой ДГТУ организует и проводит программы повышения квалификации для Донбасса», - поделился собеседник агентства.

По предварительным данным, курсы начнутся в сентябре и будут идти до конца года.

Курсы будут осуществляться по различным направлениям подготовки: разработка организационно-технологической документации в строительстве, современные технологии коттеджного строительства, основы судебной строительно-технической экспертизы и качества строительных технологий.

Общее количество направлений-12.

Ранее сообщалось, ВС РФ ударом по «Керамическому комбинату» в Славянске уничтожили до 100 военных ВСУ и более 1 тысячи снарядов к гаубицам США М777.

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