ВС РФ ударом по «Керамическому комбинату» в Славянске уничтожили до 100 военных ВСУ и более 1 тысячи снарядов к гаубицам США М777

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10 июля 2022, 13:12

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы РФ ударом по «Керамическому комбинату», расположенному на территории города Славянска в Донбассе, ликвидировали до 100 военнослужащих украинской армии и свыше 1 тысячи боеприпасов к американским гаубицам М777. Об этом, как передает ТАСС, заявило российское министерство обороны.

«ВС РФ ударом по "Керамическому комбинату" в Славянске уничтожили до 100 военных ВСУ, более 1 тысячи снарядов к гаубицам США М777», — приведена информация от Минобороны в посте, появившемся в Telegram-канале агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время весенних боестолкновений в Мариуполе уничтожили дом, где проходили съемки советской кинокартины «Маленькая Вера».