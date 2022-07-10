Войска Украины в ходе весенних боев в Мариуполе уничтожили дом, где проходили съемки советского фильма «Маленькая Вера»

Вооруженные силы Украины в ходе весенних боестолкновений на территории города Мариуполя уничтожили дом, где осуществлялись съемки советской кинокартины «Маленькая Вера». На это указывает ТАСС.
«Украинские войска в ходе боев в Мариуполе весной этого года уничтожили дом, где в конце 1980-х проходили съемки художественного фильма "Маленькая Вера". Как рассказал бывший житель разрушенной пятиэтажки Василий, пока нет информации, будут ли ее восстанавливать», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео ликвидацию вертолетами Ка-52 украинских опорных пунктов и техники с дистанции свыше 5 километров.