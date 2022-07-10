Минобороны РФ показало на видео уничтожение вертолетами Ка-52 украинских опорных пунктов и техники с дистанции более 5 километров

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2022, 10:36

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны продемонстрировало на видео ликвидацию вертолетами Ка-52 украинских опорных пунктов и техники с дистанции свыше 5 километров. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 украинских опорных пунктов и бронетехники с дистанции более 5 километров», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Как сообщалось ранее в воскресенье, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что отдельные киевские подразделения скрытно покидают город Северск, на который наступают союзные силы.