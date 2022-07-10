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Посол ЛНР Мирошник: отдельные украинские подразделения скрытно покидают Северск, на который наступают союзные войска

, 07:17

Посол ЛНР Мирошник: отдельные украинские подразделения скрытно покидают Северск, на который наступают союзные войска
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Отдельные украинские подразделения скрытно покидают расположенный на территории Донбасса город Северск, на который наступают союзные войска. На это указал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«С севера идет наступление на Северск», — говорится в публикации, появившейся минувшей ночью в Telegram-канале дипломатического представителя.

По его словам, отдельные подразделения противника скрытно покидают город.

«На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты», — написал Мирошник.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политик Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах президента США в 2020 году.

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