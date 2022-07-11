Переселенцы из Донбасса и с Украины в Приморье начали получать денежные выплаты

Переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины в Приморье начали получать денежные выплаты в рамках программы оказания содействия добровольному переселению в Россию для соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявили в пресс-службе правительства края.
«Вынужденные переселенцы становятся нашими соотечественниками. Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160-170 тыс. рублей на одного члена семьи», - поделился министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Он также отметил, что всего заявления в программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, подали 274 переселенца. Отмечается, что 271 заявку уже одобрили.
Люди со временем покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где находят место жительства или работу.
Переселенцы размещаются по всему Приморью: в Ливадии, Находке, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах.
За первые шесть месяцев жизнь на новом месте они также получаются выплаты из регионального бюджета.
Ранее стало известно, что более 17 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу РФ за сутки.
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