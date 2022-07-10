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ТАСС: более 17 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу РФ за сутки

, 10:51

ТАСС: более 17 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу РФ за сутки
Эвакуация населения из Донбасса, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Более 17 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу РФ в Ростовской области за минувшие сутки. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число беженцев из республик было больше. 6 июля более 19 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области.

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