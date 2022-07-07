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ТАСС: более 19 тыс. жителей ДНР И ЛНР пересекли границу России за сутки

, 10:25

ТАСС: более 19 тыс. жителей ДНР И ЛНР пересекли границу России за сутки
Эвакуация из Донбасса, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Более 19 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 19 тыс. граждан», - передали в ведомстве.

С 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС в связи с большим потоком беженцев из Донбасса и с Украины.

Ранее стало известно, что Донбасс получил медицинское оборудование из Челябинской области. Его передадут в медучреждения республики.

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