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Донбасс получил медицинское оборудование из Челябинской области

, 06:41 Источник: Е-область

Донбасс получил медицинское оборудование из Челябинской области
Фото - телеграм-канал Е-область

Его передадут в медучреждения республики.

40 аппаратов искусственной вентиляции легких доставлены в Ясиноватую, Волноваху, Докучаевск из Челябинской области. Оборудованием оснастят больницы и госпитали. Об этом сообщил телеграм-канал «Е-область».

Напомним, что передать аппараты ИВЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал во время встречи с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в июне. Тогда Алексей Текслер лично посетил ДНР. В ходе визита от Южного Урала Донбассу были переданы автомобили скорой медицинской и неотложной помощи, а также гуманитарная помощь.

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