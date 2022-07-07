Донбасс получил медицинское оборудование из Челябинской области

Его передадут в медучреждения республики.
40 аппаратов искусственной вентиляции легких доставлены в Ясиноватую, Волноваху, Докучаевск из Челябинской области. Оборудованием оснастят больницы и госпитали. Об этом сообщил телеграм-канал «Е-область».
Напомним, что передать аппараты ИВЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал во время встречи с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в июне. Тогда Алексей Текслер лично посетил ДНР. В ходе визита от Южного Урала Донбассу были переданы автомобили скорой медицинской и неотложной помощи, а также гуманитарная помощь.