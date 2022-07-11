Хакер из RaHDIt: разведка США снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по территории России

Разведка Соединенных Штатов снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по территории Российской Федерации. На это, как информирует РИА Новости, указал хакер из группы RaHDIt.
«Американская разведка снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее в понедельник, представитель RaHDIt отметил, что украинская армия потеряла на данный момент убитыми не менее 50-70 тысяч человек.