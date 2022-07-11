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Хакер из RaHDIt: разведка США снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по территории России

, 07:28 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Хакер из RaHDIt: разведка США снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по территории России
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Разведка Соединенных Штатов снабжает Украину спутниковыми снимками для ударов по территории Российской Федерации. На это, как информирует РИА Новости, указал хакер из группы RaHDIt.

«Американская разведка снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил РИА Новости участник хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель RaHDIt отметил, что украинская армия потеряла на данный момент убитыми не менее 50-70 тысяч человек.

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